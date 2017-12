Programas sociais farão PIB crescer 3,5%, diz Planejamento O chefe da assessoria econômica do Ministério do Planejamento, José Carlos Miranda, disse hoje que o PIB crescerá 3,5% em 2004 com as transferências de renda em programas sociais calculadas por ele em R$ 5,5 bilhões no próximo ano. O valor das transferências de renda este ano foi de R$ 4,3 bilhões. Segundo as simulações que ele fez, haverá um crescimento de 18% na cadeia produtiva do trigo; 13% de aumento na cadeia de aves e derivados; e 7% de crescimento no consumo de remédios. Miranda afirmou que não há plano B na economia "porque o Plano A dará certo". De acordo com ele, a retomada de crescimento virá pelo Plano Plurianual.