Proibida a taxa para desistentes de consórcio O Banco Central divulgou a circular 3.023, que veda a cobrança de taxa de administração de consorciados desistentes ou excluídos de grupos de consórcio a partir do momento do seu desligamento do grupo. A circular é assinada pelo diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, foi divulgada pelo Sisbacen e entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. A decisão da diretoria do BC foi tomada com base no artigo 33, da lei 8.177, de 1o. de março de 91. Segundo explicações da assessoria , em 1997, o BC já havia vedado a cobrança da taxa a partir do momento da saída do consorciado do grupo para os consórcios formados a partir daquele ano. Com a decisão publicada hoje, a proibição é estendida aos consórcios antigos que ainda estejam em andamento. Pelas regras anteriores a 1997, todos os consórcios podiam cobrar a taxa de administração futura mesmo com a desistência ou exclusão do participante. Nos consórcios de 36 meses, se o participante desistisse no 6º mês, por exemplo, ele era obrigado a pagar a taxa de administração referente ao prazo integral dos consórcio. Por meio da Circular 2766, de julho de 1997, o BC vedou a cobrança somente nos novos consórcios. Agora o benefício foi estendido a todos os consorciados desistentes ou excluídos.