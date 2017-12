Proibida cobrança de taxa em empréstimo consignado O Conselho Nacional de Previdência Social publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira resolução (nº 1.212) que proíbe a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e demais taxas administrativas sobre empréstimos em consignação junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Com isso, aposentados e pensionistas que quiserem fazer empréstimos com desconto em folha, não terão mais que pagar a TAC. A resolução recomenda também ao instituto que estabeleça às instituições financeiras para tornarem explícita, em planilha a ser publicada conforme instrução do INSS, as taxas efetivas cobradas para os diferentes prazos de tomada de empréstimo. O Conselho recomenda também penalidades rígidas às instituições que fornecerem informações falsas ou incorretas aos tomadores de empréstimo.