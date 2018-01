Proibida propaganda da Schincariol com sósia de Pagodinho O Tribunal de Justiça de São Paulo aprovou hoje o pedido do cantor Zeca Pagodinho e mandou suspender a exibição do comercial da Schincariol, no qual aparece um sósia dele e a palavra "traíra". O tribunal manteve a multa diária de R$ 100 mil em caso de transgressão. Segundo a assessoria da cervejaria, a medida é inócua porque o comercial já está fora do ar. Também hoje o tribunal manteve suspenso a divulgação do comercial da Ambev protagonizado pelo cantor. Mas a Justiça não aprovou a solicitação da Schincariol de aumentar a multa diária de R$ 500 mil para R$ 1 milhão, caso a Brahma use a imagem ou a voz do cantor em seus comerciais.