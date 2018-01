Projeção da inflação pelo mercado volta a subir Após registrar queda por três semanas consecutivas, a projeção de inflação pelo IPCA para 2005 dos analistas financeiros, coletada na pesquisa Focus do Banco Central, voltou a subir, de 5,68% para 5,72%. Os analistas também aumentaram suas projeções do IPCA em março, que saltou de 0,45% para 0,55%, na pesquisa divulgada hoje pelo BC. A expectativa do mercado para a inflação dos próximos 12 meses também teve o mesmo comportamento de alta, subindo de 5,52% para 5,59%. Para fevereiro (cujo resultado oficial será divulgado no próximo dia 11) , o mercado elevou sua projeção de IPCA de 0,57% para 0,60%. A expectativa das instituições Top Five no médio prazo para o IPCA, por sua vez, caiu de 5,64% para 5,53%. Há quatro semanas, essa expectativa estava em 5,80%. O mercado financeiro manteve sua projeção de IPCA em 5,00% para a inflação de 2006. A projeção permanece acima do centro da meta de inflação do próximo ano, de 4,50%. A projeção das instituições Top Five para a inflação do ano que vem caiu de 5,00% para 4,80% no médio prazo. Juros Com o aumento da expectativa de inflação para esse ano, os analistas do mercado financeiro esperam agora uma alta de 0,50 ponto porcentual da Taxa Selic na reunião do Copom de março. A projeção do mercado para a taxa Selic para março subiu de 19% para 19,25%. Hoje, a taxa Selic está em 18,75%. A projeção para a taxa ao final de 2005 permaneceu estável em 17%. Já a projeção da média da Selic ao longo desse ano aumentou de 18,40% para 18,50%. Para 2006, os analistas esperam que a Selic feche o ano em 15%, mesma projeção da pesquisa anterior. A projeção da média da Selic em 2006 subiu 15,85% para 15,88%. PIB Os analistas do mercado financeiro reduziram as suas previsões para o crescimento do PIB esse ano e em 2006. De acordo com a última pesquisa Focus, a projeção de alta do PIB esse ano caiu de 3,70% para 3,69%. Para 2006, a expectativa de crescimento caiu de 3,85% para 3,80%. Há quatro semanas, a projeção de elevação do PIB no próximo ano era de 4%. IGP-DI As projeções dos analistas financeiros para o IGP-DI em 2005 tiveram ligeira queda de 6,07% para 6,05%. Foi a quinta redução consecutiva das expectativas do mercado para esse indicador econômico. Para o IGP-DI acumulado em 12 meses a frente, as projeções caíram de 6,26% para 6,22%. Já as expectativas para o IGP-DI de março ficaram estáveis em 0,45%. Também permaneceram sem alterações em 5,50% as projeções do IGP-DI de 2006. Preços administrados Na pesquisa Focus, divulgada hoje, os analistas do mercado financeiro reduziram de 5,90% para 5,80% a projeção de alta dos preços administrados em 2006. Foi a segunda queda consecutiva. Para esse ano, as projeções ficaram estáveis em 7%.