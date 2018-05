Projeção da Selic de 2014 de cai 9,50% para 9,38% Analistas do mercado financeiro que participaram do relatório de mercado Focus revisaram para baixo as estimativas para a taxa básica de juros em 2014. A mediana para a Selic ao final do ano que vem passou de 9,50% para 9,38%. Há um mês, a taxa estava em 9,00% ao ano. Apesar disso, a taxa média esperada para 2014 passou de 9,25% para 9,28% - quatro semanas atrás estava em 9,00%.