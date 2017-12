Projeção de aumento do crédito cai pela metade Caiu pela metade a projeção de crescimento dos volumes de crédito para este ano, depois da virada no cenário macroeconômico, com o racionamento de energia elétrica, a disparada do dólar, a alta dos juros básicos e o maior risco de inadimplência. No fim de 2000, as estimativas indicavam que até dezembro, o volume total do crédito concedido para os consumidores e empresas teria um aumento de 30% na comparação com o ano anterior. Agora, porém, analistas de mercado e executivos de financeiras acreditam que dezembro vai terminar com um acréscimo de, no máximo, 15% nas linhas de crédito. Esse desempenho, apesar de menor do que o previsto, é significativo e deverá ser garantido especialmente pelo bom resultado obtido no primeiro semestre. "Tudo indicava que 2001 seria o ano do crédito", diz o vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de Finanças Adminstração e Contabilidade (Anefac), Miguel Ribeiro de Oliveira, que revisou as projeções de crescimento de 30% para algo entre 10% e 15%. Ele aponta vários fatores para essa reversão. Um deles é a alta da taxa básica para 19% ao ano, que empurra as instituições financeiras para aplicar recursos em títulos públicos (operações de tesouraria), mais rentáveis e com risco praticamente zero de calote. Além disso, observa Oliveira, com a inadimplência mantendo-se em níveis elevados, as instituições financeiras ficam mais temerosas de emprestar e apertam os critérios para aprovar empréstimos. Financeiras alteram projeções A Exprinter, por exemplo, já refez as projeções para o ano. O diretor-geral da financeira, Leonardo Benvenuto, que calculava ampliar em 40% o volume de empréstimos neste ano ante o anterior, diz que ficará satisfeito se crescer 20%. A Credicerto, financeira do Banco BMC, também prevê crescimento menor. O diretor-executivo, Norival Puglieri diz que o cenário conturbado fez reduzir em 18 pontos porcentuais as projeções. A financeira fechou o primeiro semestre com um volume 20% maior do que o registrado em dezembro. Para o segundo semestre, a expectativa é de crescer cerca de 10%. A Losango, promotora de crédito do Llods Bank, fechou o primeiro semestre com um volume 29,7% maior do que o registrado em igual período de 2000. "Foi um ótimo semestre", diz o diretor de Marketing, Leonel Andrade, ressalvando que em junho houve uma desaceleração. Para os próximos seis meses, a instituição projeta um crescimento menor, na faixa de 20%.