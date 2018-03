Projeção do BC para inflação é de 4,6% no próximo ano O Relatório Trimestral de Inflação, divulgado hoje pelo Banco Central, conta com uma inflação mais alta em 2010 pelo cenário de referência, mas ainda muito próxima do centro da meta de 4,5% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Pelas estimativas do BC, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do próximo ano deve ser de 4,6%, e não mais de 4,4%, conforme previa a autoridade monetária no relatório divulgado em setembro deste ano. Ainda no cenário de referência, a expectativa do BC é de que o IPCA apresente alta de 4,3% este ano, uma revisão em alta ante a previsão anterior que era de 4,2%. O cenário de referência, que pressupõe variáveis estáveis no período, considera uma taxa de câmbio de R$ 1,75 por dólar e taxa Selic (juro básico da economia) a 8,75% ao ano.