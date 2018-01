Projeção do crescimento do PIB para 2003 cai de 0,83% para 0,74% As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2003 caíram de 0,83% para 0,74% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). As estimativas de crescimento para 2004, por sua vez, aumentaram de 3% para 3,10%, ficando porém aquém dos 3,5% projetados pelo governo. Juro Para a taxa Selic no fim de 2003 as projeções do mercado recuaram de 17,83% para 17,50% ao ano. As estimativas para o final do próximo ano mantiveram-se estáveis em 15% ao ano. As previsões de Selic para o fim de outubro deste ano permaneceram estáveis em 19% ao ano, embutindo uma expectativa de queda de 1 ponto porcentual dos juros na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).