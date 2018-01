Projeção do mercado para IPCA 2005 fica estável em 5,68% As projeções de mercado para o IPCA de 2005 ficaram estáveis em 5,68% em pesquisa semanal do Banco Central (BC). A estimativa leva em conta um resultado para o IPCA de dezembro de 0,35%, que vem sendo projetado pelo mercado há quatro semanas consecutivas. O resultado efetivo da inflação do último mês do ano passado será divulgado pelo IBGE na próxima quinta-feira. O porcentual esperado para a inflação fechada do ano passado é maior que o objetivo de 5,1% perseguido pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Apesar disso, a inflação esperada ainda ficaria dentro do intervalo de tolerância da meta central de 4,5% fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o ano passado. O intervalo de tolerância da meta de 2005 era de 2,5 pontos porcentuais para cima ou para baixo. As previsões de IPCA para o ano passado das instituições Top 5, por sua vez, subiram de 5,68% para 5,70% no cenário de médio de prazo. As previsões de IPCA em 12 meses à frente suavizado seguiram a mesma tendência de alta e aumentaram de 4,52% para 4,53%. Esta foi a terceira alta destas projeções, que estavam em 4,49% há quatro semanas. Para este ano, as expectativas de inflação seguiram estáveis em 4,50% pela quarta semana seguida. O porcentual esperado corresponde aos 4,5% da meta central de inflação de 2006, que terá intervalo de tolerância de 2 pontos porcentuais para cima ou para baixo. As expectativas de IPCA para este primeiro mês do ano também não mudaram e prosseguiram em 0,40% pela sétima semana consecutiva. As previsões de reajuste dos preços administrados no ano passado seguiram a mesma tendência de estabilidade e continuaram em 8,80% pela segunda semana seguida. Para este ano, as previsões de alta dos administrados aumentaram de 4,50% para 4,60%. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 4,50%. Juros As projeções de mercado para a taxa de juros neste mês ficaram estáveis em 17,50%. O porcentual embute a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) venha a cortar os juros em mais 0,50 ponto porcentual na próxima semana. Para o fim deste ano, as estimativas de taxa de juros permaneceram em 15% pela segunda semana seguida. Há quatro semanas, estas projeções estavam em 15,38%. As expectativas de taxa média de juros para este ano também não mudaram e prosseguiram em 15,94%. Há quatro semanas, as previsões da taxa média de juros para este ano estavam em 15,82%. Câmbio As projeções de mercado para a taxa de câmbio no fim deste mês ficaram estáveis em R$ 2,30 na pesquisa do BC. Há quatro semanas, as estimativas de câmbio para o final do mês estavam em R$ 2,24. Para o final do ano, as expectativas de câmbio continuaram em R$ 2,40 pela segunda semana consecutiva. Há quatro semanas, estas projeções estavam em R$ 2,43. Dívida líquida do setor público As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público neste ano ficaram estáveis em 50,70% do Produto Interno Bruto (PIB). Há quatro semanas, as expectativas de dívida líquida para este ano estavam em 50,80% do PIB. Para 2005, as previsões de dívida líquida continuaram estáveis em 51,60% do PIB pela 11º semana seguida. PIB As projeções de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2005 ficaram estáveis em 2,40%. Há quatro semanas atrás, estas projeções estavam em 2,52%. As previsões de aumento da produção industrial no ano passado também não mudaram e prosseguiram em 3,15%. Para este ano, as expectativas de expansão do PIB continuaram estáveis em 3,50% pela 36º semana seguida. As projeções de aumento da produção industrial também não mudaram e continuaram em 4,05%. Há quatro semanas, estas previsões estavam em 4,10%. Superávit em conta corrente As projeções de mercado para o superávit em conta corrente deste ano subiram de US$ 7,50 bilhões para US$ 8 bilhões na pesquisa semanal do BC. Há quatro semanas atrás, estas previsões estavam em US$ 6,57 bilhões. As expectativas de superávit da balança comercial para este ano, por sua vez, aumentaram de US$ 36,98 bilhões para US$ 37 bilhões. Esta foi a segunda elevação consecutiva destas previsões, que estavam em US$ 36 bilhões há quatro semanas. Para 2005, as estimativas de superávit em conta corrente não mudaram e prosseguiram em US$ 15 bilhões. Há quatro semanas, estas previsões estavam em US$ 14 bilhões. Investimento estrangeiro direto As projeções de mercado para o fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) em 2005 caíram de US$ 15,50 bilhões para US$ 15,30 bilhões. Para este ano, as previsões de fluxo de IED ficaram estáveis em US$ 15 bilhões pela segunda semana seguida.