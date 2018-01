Projeção do mercado para IPCA de 2005 sobe para 6,10% As projeções de mercado para o IPCA de 2005 subiram de 6,04% para 6,10% em pesquisa semanal Focus, feita pelo Banco Central, divulgada hoje. Com a sétima elevação consecutiva, as previsões de inflação para este ano se distanciaram ainda mais da meta de 5,1% prevista para 2005 e se aproximaram do teto de 7% da meta de inflação para este ano (4,5% mais 2,5% de variação para cima ou para baixo). As projeções de inflação para este ano das instituições Top Five no cenário de médio prazo subiram de 5,83% para 6,01%. Há quatro semanas, as previsões de inflação das instituições Top Five estavam em 5,77%. As estimativas de IPCA para este mês aumentaram na mesma pesquisa, de 0,65% para 0,70%, e as expectativas para maio subiram de 0,52% para 0,55%. As projeções de IPCA em 12 meses a frente seguiram a mesma tendência de alta e passaram dos 5,48% na pesquisa anterior para 5,58% nesta Focus. As previsões de IPCA para 2006, por sua vez, não se alteraram e prosseguiram em 5%. Juros As projeções de mercado para a taxa de juros neste mês permaneceu estável em 19,25%. A manutenção embute a expectativa de que o Comitê de Política Monetária (Copom) interromperá nas reuniões de amanhã e quarta-feira o ciclo de alta dos juros iniciado em setembro do ano passado. Para maio, as previsões de juros também não se alteraram e prosseguiram em 19,25% ao ano. As expectativas de juros para o fim do ano seguiram a mesma tendência de estabilidade e continuaram em 17,50% pela terceira semana consecutiva. As projeções de taxa média de juros para este ano, por sua vez, subiram de 18,79% para 18,84%. As estimativas de taxa de juros para o final de 2006 ficaram estáveis em 15% pela 10º semana seguida. As projeções de taxa média de juros para o próximo ano, em contrapartida, subiram de 16,10% para 16,20% ao ano. PIB As previsões de mercado para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2006 caíram de 3,57% para 3,55% na pesquisa semanal do BC. Mesmo com a queda, as estimativas de expansão da produção industrial no próximo ano não se alteraram e prosseguiram em 4,50% pela quinta semana consecutiva. As projeções de crescimento do PIB para este ano, por sua vez, continuaram estáveis em 3,67%, porcentual menor que os 4% estimados pelo próprio BC. As expectativas de crescimento da produção industrial, por sua vez, subiram de 4,68% para 4,70%. Balança As projeções de mercado para o superávit da balança comercial deste ano subiram de US$ 31 bilhões para US$ 33 bilhões. O valor estimado pelo mercado já é quase semelhante ao superávit de US$ 33,6 bilhões alcançado no ano passado. Com a alta, as previsões de superávit em conta corrente para este subiram de US$ 5,02 bilhões para US$ 6,73 bilhões. As projeções de superávit da balança comercial para 2006, por sua vez, aumentaram de US$ 26,75 bilhões para US$ 27,78 bilhões. As estimativas de superávit em conta corrente seguiram a mesma tendência de alta e passaram dos US$ 1,50 bilhão da pesquisa anterior para US$ 2 bilhões. Preços administrados As projeções de mercado para a alta dos preços administrados neste ano subiram de 7,20% para 7,30% na pesquisa semanal do BC divulgada hoje. Esta foi a quinta elevação consecutiva das previsões de reajuste dos preços administrados neste ano. Para 2006, as expectativas de aumento dos administrados ficou estável em 6%.