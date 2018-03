Projeção dos bancos para o IPCA cai, mostra pesquisa As projeções de mercado para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2003 recuaram de 12,28% para 12,19% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC) com um grupo de 100 instituições financeiras e empresas de consultoria. O porcentual projetado é menor que os 12,44% de quatro semanas atrás, mas ainda é bem superior aos 8,5% de meta fixada pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para o corrente ano. As estimativas de IPCA para 2004, por sua vez, caíram de 7,80% para 7,60%, ficando mais distantes dos 8% projetados há quatro semanas. As previsões de IPCA em 12 meses à frente foram reduzidas, ao mesmo tempo, de 8,80% para 8,30%. Há quatro semanas, as estimativas de IPCA em 12 meses estavam em 9,06%. As previsões de IPCA para maio recuaram, na mesma pesquisa, de 0,50% para 0,45% e as estimativas para junho ficaram estáveis em 0,60%. Taxa Selic As previsões de mercado para taxa Selic no final de 2004 caíram de 17,25% para 17% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). As estimativas para o fim de 2003, no entanto, ficaram estáveis nos mesmos 22% da pesquisa anterior. As projeções de taxa média de câmbio para o corrente ano, por sua vez, caíram de R$ 3,30 para R$ 3,27. As previsões para 2004 foram reduzidas, ao mesmo tempo, de R$ 3,47 para R$ 3,45. As projeções para taxa de câmbio nos finais de 2003 e do próximo ano, por sua vez, ficaram estáveis em R$ 3,30 e R$ 3,50, respectivamente. As projeções de mercado para a dívida líquida do setor público em 2003 também ficaram estáveis em 55% do Produto Interno Bruto (PIB). As previsões para 2004, no entanto, recuaram de 53,70% do PIB para 53,50% do PIB. Balança comercial As projeções de mercado para o superávit da balança comercial em 2004 subiram de US$ 15,50 bilhões para US$ 15,90 bilhões na pesquisa semanal feita pelo Banco Central (BC). As estimativas de superávit para 2003, no entanto, ficaram estáveis em US$ 16 bilhões. As previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para o corrente ano caíram, por sua vez, de 1,91% para 1,90%. As previsões para 2004 ficaram estáveis em 3% de expansão da econômica.