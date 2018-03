Projeção dos bancos para o IPCA cai, mostra pesquisa do BC As projeções de mercado para o IPCA de 2003 caíram de 12,19% para 12,13% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central com um grupo de aproximadamente 80 instituições financeiras e consultorias. Essa estimativa de IPCA para 2003 é menor do que os 12,47% previstos a cerca de quatro semanas. Esta foi a quarta semana seguida de redução nas previsões de IPCA para este ano. As projeções de IPCA para 2004, entretanto, ficaram estáveis em 7,60%. Esse valor ainda é menor do que os 7,95% projetados há cerca de um mês. As estimativas de IPCA em 12 meses a frente recuaram pela oitava vez consecutiva e caíram de 8,30% para 8,22%. A aproximadamente um mês as estimativas de IPCA em 12 meses estavam em 9,03%. As previsões de IPCA para maio e junho deste ano continuaram estáveis em 0,45% e 0,60%, respectivamente. Déficit em conta corrente: projeção sobe As projeções de mercado para o déficit em conta corrente de 2003 subiram de US$ 3,72 bilhões para US$ 3,80 bilhões na pesquisa semanal feita pelo Banco Central. As previsões de déficit em conta corrente para 2004 subiram de US$ 4,60 bilhões para US$ 4,70 bilhões. As estimativas de investimento direto estrangeiro para 2003 e 2004 ficaram estáveis em US$ 12 bilhões e 14,50 bilhões, respectivamente. As estimativas de superávit de balança comercial para este ano também permaneceram estáveis em US$ 16 bilhões. As previsões para 2004 recuaram ao mesmo tempo de US$ 15,90 bilhões para US$ 15,78 bilhões. As projeções de crescimento do PIB para 2003 e 2004 ficaram inalterada em 1,90% e 3%, respectivamente. Selic e câmbio: projeções estáveis As previsões de mercado para a taxa Selic no final de 2003 permaneceram estáveis em 22%, segundo a pesquisa semanal do BC. As estimativas para o fim de 2004 também não foram alteradas e permaneceram em 17% ao ano. As estimativas de taxa de câmbio para os finais de 2003 e de 2004 também não sofreram alterações e ficaram em R$ 3,30 e R$ 3,50, respectivamente. As estimativas de taxa média de câmbio para ambos os períodos também não mudaram e permaneceram em R$ 3,27 e R$ 3,45, respectivamente. Dívida líquida: projeção estável As projeções de dívida líquida do setor público para 2003 e 2004 também não se alteraram, segundo a pesquisa semanal do BC, e permaneceram em 55% do PIB e 53,50% do PIB, respectivamente.