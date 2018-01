Projeção para IGP-M de fevereiro fica em 0,37% A Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) anunciou hoje sua projeção para o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de fevereiro. De acordo com a instituição, o indicador deve subir 0,37% no mês que vem. A projeção corresponde à média apurada entre os integrantes do Comitê de Acompanhamento Macroeconômico da associação. O Comitê é integrado por economistas das instituições financeiras do mercado, e se reúne regularmente para analisar conjuntura, projetar cenários para a economia brasileira e divulgar periodicamente projeções. Janeiro Segundo levantamento divulgado pela Fundação Getúlio Vargas na última segunda-feira, o IGP-M de janeiro subiu 0,92%. O resultado ficou dentro do esperado por analistas ouvidos pela Agência Estado (de 0,90% a 1,02%), porém, bem acima do registrado em dezembro, quando a variação ficou negativa em 0,01%.