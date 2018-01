Projeção para inflação em 2004 sobe mais uma vez, aponta BC As projeções do mercado financeiro para o comportamento da inflação nos próximos meses foram reajustas novamente, de acordo com os resultados da pesquisa semanal feita pelo Banco Central, divulgada na manhã desta segunda-feira. As empresas e instituições financeiras consultadas pelo BC elevaram de 6,27% para 6,29% a estimativa de alta do IPCA para os próximos 12 meses. Para o ano de 2004, como um todo, a variação projetada é de 7,13%, acima dos 7,08% estimados no levantamento anterior. Para julho, os cálculos das instituições projetam uma inflação de 0,95%, também acima do estimado na semana passada, quando a alta projetada era de 0,92%. A inflação esperada para agosto, entretanto, foi mantida nos 0,58% calculados no levantamento anterior. A variação estimada para o IPCA em 2005 também não foi alterada: alta de 5,50%. Em termos de preços administrados, as empresas e bancos ouvidos pelo BC elevaram de 8% para 8,13% a estimativa média de inflação desse conjunto de preços que inclui entre seus itens as tarifas de energia e telefonia. Para 2005 a aposta continua a mesma: os preços administrados deverão acumular uma inflação de 6,57%.