Projeção para inflação este ano já supera 10%

A projeção de economistas para a inflação neste ano superou os 10% e para 2016 atingiu o limite da meta do governo, de 6,5%. As informações são da pesquisa Focus, do Banco Central, divulgada nesta segunda-feira. O levantamento semanal mostrou que a expectativa para a alta do IPCA em 2015 subiu para 10,04%, 0,05 ponto porcentual a mais do que na semana anterior.

Já para 2016 a piora foi de 0,03 ponto, para 6,5%, exatamente o teto da meta do governo, que é de 4,5% com tolerância de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

A expectativa para a alta dos preços administrados no ano que vem piorou pela nona semana seguida e chegou a 7%, contra 6,95% antes. Para este ano permaneceu em 17%.

O BC mudou recentemente o discurso e passou a destacar que fará o que for preciso para levar a inflação ao centro da meta em 2017, quando antes dizia que esse nível seria atingindo ao final de 2016.

Apesar da maior pressão inflacionária, o levantamento com uma centena de especialistas não mostrou desta vez alteração na perspectiva para a taxa básica de juros no final do ano que vem, permanecendo em 13,25%. Também foi mantido o cenário de que a Selic encerrará este ano nos atuais 14,25%.

Do lado da atividade, a perspectiva para a economia em 2015 parou de se deteriorar no Focus após 17 semanas seguidas de piora. A contração do Produto Interno Bruto de 2015 continua sendo projetada em 3,10%.

Mas em meio ao atual ambiente de incertezas fiscais e políticas, a projeção para a retração econômica em 2016 foi piorada para 2,0%, ante 1,90%. O cenário para a produção industrial em 2016 também piorou, chegando a uma contração de 2,15%, ante queda de 2,0% na semana anterior.

(Por Camila Moreira)