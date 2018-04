Projeções apontam desemprego de 8,7% a 9,3% em junho

A taxa média de desemprego no mês de junho deve ficar entre 8,7% a 9,3% da População Economicamente Ativa (PEA) brasileira, conforme as expectativas de 18 instituições consultadas pelo AE Projeções. Os dados sobre o desempenho do mercado de trabalho no último mês serão anunciados nesta quinta-feira, 23, às 9 horas, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Mensal de Emprego (PME). Com base no intervalo previsto pelos economistas, a mediana ficou em 8,85%.

O levantamento do AE Projeções pode trazer uma diferença até certo ponto importante, de 0,6%, entre o piso e o teto das estimativas. Conta, entretanto, com um grande número de instituições do mercado ainda apostando numa estabilidade da taxa, em torno de 8,8%, que foi o resultado apurado em maio pelo IBGE.

Entre as casas que se encaixam nesse grupo, a percepção dominante ainda é de que a PEA menor, ainda sob efeito do desalento do trabalhador na procura de emprego em tempos de crise, tende a aliviar o aumento no número de pessoas desocupadas. Já para o conjunto de instituições que acredita em um aumento da taxa, os primeiros sinais de retomada na atividade nacional começam a trazer mais pessoas esperançosas na busca por emprego, o que provoca o aumento da PEA e, como a oferta ainda não é das melhores, consequentemente, um avanço no desemprego.

Pertencente ao grupo de casas com estimativa de estabilidade na taxa, a Credit Suisse Hedging-Griffo calculou um resultado de 8,8% para o desemprego em junho, mas, em termos dessazonalizados (ajuste que não é feito pelo IBGE), previu, sem definir à imprensa uma taxa exata, uma ligeira piora ante maio. Para os economistas da instituição, o mercado de trabalho só deve se recuperar com mais consistência quando o emprego industrial voltar a melhorar também, o que, para eles, só deve acontecer no fim do ano. "A renda real também deve continuar o movimento dos últimos meses e apresentar queda na margem em junho. Dessa forma, provavelmente veremos uma redução na taxa de expansão da massa salarial em junho, movimento que deve continuar nos próximos meses, ainda que em velocidade inferior à observada no começo do ano", acrescentaram, referindo-se a outro importante dado da PME, que vem aliviando, desde o recrudescimento da crise financeira global, efeitos mais nocivos na demanda interna do País, especialmente nas vendas no varejo.

No Banco Cooperativo Sicredi, o economista Luiz Furlani disse ao AE Projeções que espera uma taxa de 9% para o desemprego no mês passado. De acordo com ele, esse avanço tem ligação com um aumento da PEA, essencialmente, pela elevação do pessoal desocupado. "Nesse caso, parte do aumento se dará pela redução do desalento ou dos não-empregados. Na medida em que essas pessoas voltam a procurar emprego e não encontram, deixam de ser não-empregadas e passam a ser desempregadas, elevando a PEA e, consequentemente, o indicador do IBGE, já que projetamos relativa estabilidade do pessoal ocupado", explicou.

Perto do teto das estimativas, o economista-chefe do JPMorgan, Fábio Akira, calculou uma taxa de 9,1% para junho. Ele avaliou que, apesar de indicar um aumento no desemprego ante maio e das expectativas de novos avanços moderados nos meses seguintes, a taxa não causa maiores temores, já que a instituição chegou a trabalhar com números em torno de 10% no início do recrudescimento da crise financeira global. "Este aumento em junho leva em conta um processo de normalização da PEA. Pode até piorar nos próximos meses, mas a taxa que estamos vendo é bem menos preocupante que aquela que trabalhávamos no início do ano", comentou, lembrando que, em termos dessazonalizados, o resultado deve permanecer em um nível que também não é assustador, de 8,6%.