Projeções do PIB em 2010 disparam

Um dos destaques da arrancada no segundo semestre deve ser o início da volta do investimento, que despencou no último trimestre de 2008 e no primeiro de 2009, sendo o segmento no Brasil mais abalado pela crise global. No segundo trimestre, o investimento parou de cair, na comparação dessazonalizada com o trimestre anterior, mas agora a expectativa é de uma forte arrancada.

Para 2009 como um todo, a previsão média do mercado coletada pelo Banco Central (BC) é de crescimento de 0,2%. O mercado, porém, já voltou o foco para 2010, e a forte mudança das expectativas nos últimos seis vezes está turbinando as projeções. A média das previsões coletadas pelo BC para a expansão do PIB em 2010 pulou de 3,5% em junho para os 5% atuais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.