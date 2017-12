Projeções para o PIB e a inflação caem, mostra pesquisa As previsões de mercado para o crescimento do PIB em 2003 caíram de 1,90% para 1,85%, mostra a pesquisa semanal feita pelo Banco Central junto a cerca de 80 instituições financeiras e empresas de consultoria. As projeções de crescimento do PIB para 2004 ficaram estáveis em 3%. As estimativas de mercado para a dívida líquida do setor público em 2004 recuaram na mesma pesquisa de 53%,50% do PIB para 53,20% do PIB. As estimativas de dívida líquida do setor público para 2003 ficaram estáveis em 55% do PIB. Projeção para o IPCA cai As projeções de mercado para o IPCA de 2003 caíram de 12,17% para 12,06% na pesquisa semanal feita pelo Banco Central. O porcentual projetado é inferior aos 12,28% estimados pelo mercado há cerca de um mês. As previsões de IPCA para 2004 recuaram, ao mesmo tempo, de 7,58% para 7,50%. As previsões de IPCA para maio ficaram estáveis em 0,50% e as estimativas para junho caíram de 0,59% para 0,55%. As estimativas de IPCA em 12 meses à frente foram reduzidas, na mesma pesquisa, de 8,22% para 8,09%. Há quatro semanas, as previsões para o IPCA em 12 meses estavam em 8,80%. Projeção para a Selic cai As projeções de mercado para a taxa Selic no fim de 2003 recuaram de 21,50% para 21,33%, na pesquisa semanal feita pelo Banco Central. As previsões de taxa Selic para o fim de 2004 ficaram estáveis em 16,50%. As estimativas para a taxa médi a de câmbio em 2004 caíram, na mesma pesquisa de R$ 3,45 para R$ 3,43. As previsões para a taxa média de câmbio em 2003 ficaram inalteradas em R$ 3,25. As estimativas de taxa de câmbio para o fim de 2003 e 2004 também ficaram estáveis em R$ 3,30 e R$ 3,50, respectivamente.