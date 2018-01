Projeto de agências reguladoras pode ser votado em 2007 O projeto de lei 3337, das agências reguladoras, pode ser votado na Câmara dos Deputados no ano que vem, quase três anos depois de ter sido enviado pelo Executivo. A previsão é do relator do projeto da Comissão Especial sobre o assunto, deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ). De acordo com ele, o projeto como está já garantiria a segurança jurídica para os investidores, mas ele pode ser "aperfeiçoado com a continuidade do diálogo". "Já estouramos todos os prazos", disse Picciani. Ele lembrou que no início do governo Lula, o Executivo tinha uma visão que se chocava com o modelo das agências reguladoras e queria transferir as atribuições delas para os ministérios. Já as agências, segundo Picciani, não queriam nenhuma alteração na lei. Ele afirmou que o modelo atual perdeu legitimidade por falta de transparência e por não intermediar as relações entre consumidores e concessionárias. Picciani disse também que deverá incluir no projeto de lei prazos para o presidente da República indicar os diretores das agências e também para que, caso o presidente não faça a indicação, o Senado decida quem deve ser nomeado para esses cargos. Ele observou que decisões importantes deixam de ser tomadas nas agências pelos colegiados não estarem completos. "A Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) chegou a ficar com um diretor só, enquanto os outros não eram indicados", disse. Picciani participou do Seminário Agências Reguladoras: Desafios para a Consolidação, promovido nesta segunda-feira no Rio pela Câmara de Comércio Americana. Para o presidente da Associação Brasileira de Agências de regulação (Abar), Álvaro Machado, o projeto de lei sobre as agências reguladoras "traz mais incertezas para o mercado e ainda mais com o contingenciamento dos recursos dessas entidades." O foco dessas incertezas, segundo ele, é a criação da figura de contratos de gestão entre os Ministérios e as agências reguladoras. "Aguardamos para que no próximo governo possamos aprofundar essa discussão", declarou. Machado, que também participou do seminário, contou que a Abar defende a inclusão no projeto de cláusulas específicas para impedir que o Poder Executivo use os recursos arrecadados pelas agências para garantir o superávit primário. O advogado Alexandre Aragão, que também participa do evento, concorda com o presidente da Abar em que a "segurança jurídica tende a diminuir" com o novo projeto. Ele lembra que os contratos de gestão foram criados para aumentar a independência das autarquias, mas, que, no caso das agências, estariam sendo usados para restringir a liberdade delas. O advogado criticou ainda o aspecto de transferência das decisões sobre defesa da concorrência para o conselho administrativo de Defesa Econômica (Cade). De acordo com ele, a Justiça terá que harmonizar a nova lei com a legislação atual das telecomunicações, que atribui à Anatel a responsabilidade pela defesa da concorrência no setor.