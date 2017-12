Projeto de criação da ANC provoca polêmica Órgãos de defesa do consumidor e entidades que atuam na área de concorrência de preços estão temerosos e posicionaram-se contra diversos aspectos do anteprojeto de lei da Agência Nacional de Defesa do Consumidor e Concorrência (ANC). O principal motivo de discórdia quanto ao documento, elaborado por técnicos do Ministério da Justiça, é que ele ignora e pretende alterar algumas leis que estão em vigor e funcionam efetivamente tanto na área de defesa do consumidor, quanto na de concorrência. A opinião de diretores e representantes da Fundação Procon-SP, do Instituto Brasileiro do Consumo (Ibrac) e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Brasilcon), que se reuniram hoje em um debate promovido pelo Procon em São Paulo, é que a nova agência pode deixar de priorizar a defesa do consumidor e alterar as leis do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A diretora do Procon-SP, Maria Inês Fonozzaro, disse que o órgão não aceita qualquer alteração no CDC, pois isso pode representar um retrocesso as conquistas do consumidor. O Procon teme também que a nova agência torne inviável alguns trabalhos desenvolvidos pelo órgão em favor do consumidor. Isso porque o projeto da ANC determina que as verbas do Fundo de Direitos Difusos (FDD) sejam revertidas para a própria agência e não redistribuídas para os órgãos de defesa do consumidor, que utilizam o dinheiro, por exemplo, para produzir material educativo sobre direitos do consumidor. Os representantes do setor de defesa do consumidor também posicionaram-se contra a criação do projeto sem um prévio debate ou consulta dos órgãos que trabalham diariamente em defesa do consumidor e da concorrência. "O projeto ignora uma série de experiências nas duas áreas exatamente por não ter ocorrido uma diálogo prévio entre o governo e os órgãos que atuam no setor de consumidor e concorrência", ressaltou Pedro Dutra, diretor do Ibrac. Outro ponto levantado no debate foi que o governo não definiu qual será o ministério responsável pelo órgão. Muitos apostam no Ministério da Justiça, outros no Ministério da Fazenda. "Se a ANC ficar no Ministério da Fazenda, o setor de defesa do consumidor pode ficar enfraquecido" disse Dutra. O anteprojeto de lei do governo está disponível para consulta pública no site da Presidência da República (veja o link abaixo).