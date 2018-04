Projeto de lei pode dificultar locação de imóveis Alugar um imóvel residencial pode ficar mais difícil. Um projeto de lei de autoria do senador Carlos Patrocínio (PTB/TO), que revoga a Lei do Inquilinato e torna impenhorável o bem residencial do fiador, está tramitando no congresso. De acordo com o Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residências e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP), se o projeto for aprovado, só poderá ser fiador quem possuir, no mínimo, dois imóveis. O diretor de legislação e locação do Secovi-SP, Jaques Bushatsky, afirma que o projeto vai inviabilizar a locação de imóveis residenciais e pode ser motivo para uma série de ações de despejos. "Os locatários poderão realizar uma ação de despejo por falta de garantia já que, atualmente, o fiador só precisa de um imóvel para garantir a locação", explica. Ele ressalta ainda que já não tem sido fácil para o inquilino encontrar proprietário de um único imóvel que atenda às exigências cadastrais para ser fiador. Outras garantias Uma das conseqüências que o projeto de lei pode trazer para o mercado é a de que não existe outro tipo de garantia que consiga substituir o fiador adequadamente. De acordo com Jaques Bushatsky, a caução em dinheiro e o seguro fiança são opções de garantias rejeitadas, pois nas duas opções os locatários têm de desembolsar um dinheiro a mais do que a parcela do aluguel. A caução em dinheiro, que tem valor máximo de três parcelas do aluguel, é considerada insuficiente para os proprietários, segundo o diretor do Secovi-SP. "Os proprietários acham o valor baixo", afirma. Já o seguro fiança tem o problema do cadastro de crédito. "A maioria dos locatários não se enquadrariam nas regras de restrição de crédito deste seguro e isso inviabilizaria a negociação", explica. Jaques Bushatsky ressalta que uma das principais falhas do projeto de lei é não apresentar uma solução imediata para substituição do fiador como garantia. "A substituição por uma outra garantia vai ser tornar necessária, pois a grande maioria dos fiadores atuais não possuem mais de um imóvel", alerta. Dados do Secovi-SP indicam que, atualmente, cerca de 70% das locações utilizam a fiança como garantia em São Paulo. O diretor do Secovi-SP lembra que esta situação já ocorreu em 1990 quando foi instaurada a lei 8.009/90, que tornava impenhorável o imóvel do fiador. "Naquela época era muito difícil conseguir alugar um imóvel pois ninguém se enquadrava na regra. Neste novo projeto de lei a situação é a mesma, pois é quase impossível encontrar fiadores com dois imóveis" avalia Jaques Bushatsky.. A confusão que a lei 8.009/90 provocou no setor naquele tempo foi grande e, de acordo com o diretor do Secovi-SP, foi corrigida no ano seguinte, quando foi aprovada a Lei do Inquilinato (8.245/91), que revogou a determinação que tornava impenhorável o imóvel do fiador. A Lei do Inquilinato vale até os dias atuais. Imobiliárias já dificultam locação Segundo o diretor do Secovi-SP, a divulgação do trâmite do projeto no Senado levou diversas imobiliárias de São Paulo, por cautela, a exigirem fiadores com dois imóveis. "As imobiliárias estão se antecipando para evitar problemas futuros de garantia. Esta medida já está tornando quase inviável a locação de um imóvel", afirma.