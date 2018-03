Projeto dos transgênicos preocupa Roberto Rodrigues O projeto de lei aprovado na Câmara que regulamenta o plantio de sementes transgênicas já está no Senado e o Ministério da Agricultura está trabalhando para que seja modificado, concedendo uma isonomia entre a pesquisa doméstica e a externa. Foi o que informou o ministro Roberto Rodrigues, entrevistado no Jornal das Dez, da Globo News. Ele se disse preocupado com uma questão básica: sua aprovação até o final de agosto, início de setembro, a fim de que não interfira no próximo plantio. "Aí ficaríamos sem um aparato legal adequado, o que vai criar um estado de ilegalidade, porque o governo não vai editar mais uma medida provisória." A expectativa do ministro é que o Senado possa rever o projeto, para que ele volte à Câmara Federal. "É um processo lento a ser resolvido nessa área, para um assunto tão importante."