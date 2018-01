Projeto incentiva uso do álcool como combustível A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) e a DuPont Agrícola anunciam, na próxima quarta-feira, em Ribeirão Preto (SP), o projeto Energia Brasil. O projeto tem como objetivos a ampliação e o fomento do uso do álcool como combustível no País e será apresentado em um evento no Hotel JP, às 11 horas, com a presença das diretorias da entidade do setor sucroalcooleiro e da multinacional. A primeira ação conjunta institucional será a realização, em dezembro, de um rali de regularidade no qual serão utilizados apenas carros a álcool e cujos pilotos serão das usinas produtoras. O rali será organizado pela Dunas Race, a mesma do Rally Internacional dos Sertões, principal prova brasileira no esporte.