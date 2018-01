Projeto Kandir fortalece a CVM No parecer preliminar que apresentará hoje à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, Kandir modifica substancialmente o texto elaborado pelo deputado Emerson Kapaz (PPS-SP) em conjunto com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e aprovado há um mês na Comissão de Economia. O novo texto mantém basicamente as vantagens econômicas dos acionistas sem direito a voto (preferencialistas), mas reforça as regras de transparência das companhias abertas e o poder de fiscalização da CVM, que seria transformada em uma agência reguladora autônoma e independente. A Comissão ganharia inclusive autonomia financeira e estabilidade de seus dirigentes, que seriam nomeados pelo presidente da República com aval do Senado e teriam mandato fixo de cinco anos. Além disso, o relatório define melhor as atividades da CVM, ampliando suas áreas de controle e atuação. O conceito de valores mobiliários é ampliado e passaria a incluir todos os derivativos e fundos mútuos. Também estariam submetidos ao regime da Lei das S.As. quaisquer títulos ou contratos de investimento coletivo. Minoritários Kandir manteve no seu substitutivo a maioria dos direitos e garantias dos acionistas minoritários estabelecidos por Emerson Kapaz no texto anterior, mas fez alterações que favorecem os controladores. A proposta de Kapaz prevê que as empresas de capital aberto só podem negociar ações preferenciais no mercado se: 1) distribuírem, obrigatoriamente, pelo menos 25% do lucro líquido de cada exercício, dando aos preferencialistas a prioridade no recebimento de dividendos correspondentes a, no mínimo, 3% do valor patrimonial de cada ação; 2) oferecerem aos preferencialistas o direito de prioridade no reembolso do capital, garantindo-lhes dividendo igual ao das ações ordinárias (com direito a voto), no mínimo, e o direito de vender suas ações nas mesmas condições previstas para as ações ordinárias. A proposta de Kandir mantém tais condições, mas substitui a expressão "dividendo obrigatório" por "dividendo a ser distribuído", que ameniza a obrigatoriedade de pelo menos 25% do lucro líquido na distribuição de dividendos. Além disso, ele estabelece que, em caso de venda do controle acionário, as ações preferências terão a garantia de um preço mínimo equivalente a 80% do valor pago às ordinárias.