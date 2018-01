Projeto pode exigir mais transparência das empresas O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, afirmou ontem que em breve o governo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei para dar maior transparência à contabilidade das empresas. A medida, afirmou, tem como objetivo reduzir o custo do capital de risco no Brasil, do mesmo modo que a nova Lei das Sociedades Anônimas, que já está tramitando na Câmara dos Deputados. Fraga afirmou que a intenção do projeto - que não tem data marcada para ser enviado - é reduzir a taxa de juros cobrada das empresas. Na prática, a mudança significa que as empresas terão uma nova forma de apresentar seus balanços, deixando claras as informações sobre a sua situação, diminuindo o risco dos empréstimos ou investimentos de acionistas destas companhias. Com mais informação e menor risco, os investidores estariam dispostos a pagar mais pelas ações, reduzindo assim o custo de captação das empresas. O presidente do Banco Central disse também que o país está preparado para retomar o crescimento forte, entre 5% a 6% ao ano. Ele participou da Cúpula Mercosul 2000 do Fórum Econômico Mundial.