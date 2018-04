Projeto põe em risco a autonomia do BC argentino Ainda em meio à intervenção do governo no único órgão oficial de estatísticas e censos do país, o Indec, os economistas argentinos têm uma nova preocupação: a autonomia do Banco Central da Argentina. O projeto de lei que o Executivo enviou ao Congresso na semana passada está provocando fortes reações contrárias e acusações de que o presidente Néstor Kirchner quer controlar também o BC. Os deputados dos blocos de oposição apresentaram, na sexta-feira passada, um parecer rejeitando a idéia central do projeto oficial de redefinir a razão de ser do BC. Além de prever a ingerência do governo nas políticas da instituição, o projeto limita a atuação da entidade monetária. A oposição quer incluir na proposta oficial que "na formulação e execução das políticas monetária, financeira e cambial o BC levará em consideração a política econômica geral do governo, sem estar sujeito às ordens, indicações ou instruções deste último em relação à gerência dos instrumentos de sua competência". Segundo fontes parlamentares, o texto foi redigido por Alfonso Prat-Gay, antecessor do atual presidente do Banco Central, Martín Redrado, que teria pedido demissão por causa das "ordens" do presidente Kirchner. Na Carta Orgânica, onde diz que "é missão primária e fundamental do Banco Central da República Argentina preservar o valor da moeda", o projeto oficial quer agregar: "de um modo consistente com a políticas orientadas a sustentar um alto nível de atividade e garantir o máximo emprego dos recursos humanos e materiais disponíveis, em um contexto de expansão sustentável da economia". Atualmente a Carta diz que "na formulação e execução da política monetária e financeira o Banco não estará sujeito a ordens, indicações ou instruções do Poder Executivo Nacional". Mas o projeto oficial propõe que seja incluída na política monetária e financeira, "a cambial", e diz que todo esse trabalha "tem que ser coordenado com o Poder Executivo". "As mudanças só vão colocar o preto no branco e legalizar o que já sucede na prática", disse um deputado do partido oficial em referência ao que já circula no mercado: o BC cumpre ordens da Casa Rosada e não possui independência em suas decisões. O valor da moeda, por exemplo, é determinado pelo presidente Kirchner: entre 3,00 a 3,10 pesos por cada dólar. Essa determinação teria sido uma das causas para a queda de Prat Gay, quem não estava de acordo com uma desvalorização tão profunda do peso. De acordo com o economista Aldo Abram, presidente da consultoria Exante, se as mudanças propostas pelo governo forem aprovadas, "lamentavelmente a credibilidade da moeda será muito menor, e isso poderá provocar mais inflação". O economista Orlando Ferreres, da consultoria homônima, diz que "o melhor para entidades como o BC é dar uma missão específica, como a que tem hoje". Para Aldo Pignanelli, ex-presidente do BC durante o governo de Eduardo Duhalde, a alteração que o governo tenta aprovar na Carta Orgânica do BC poderia abrir a porta para que as reservas internacionais sejam embargadas pelos detentores de bônus em default que não entraram na reestruturação da dívida externa. Cerca de US$ 22 bilhões em bônus espalhados pelos mercados internacionais não entraram no swap realizado em 2005. Os titulares desses bônus vêm entrando com processos na Justiça desde o default de dezembro de 2001. Vários bens argentinos foram embargados pela Justiça e até então, as reservas internacionais têm sido protegidas sob o argumento de que o BC é independente do Executivo. O projeto possui quatro páginas, três delas são só para argumentar a proposta que prevê a mudança do artigo terceiro da Carta Orgânica, a qual está composta por 60 artigos, reunidos em 12 capítulos. O deputado Carlos Raimundi, do partido de oposição ARI, quem já foi presidente da Comissão Parlamentar do Mercosul, é defensor da instalação de um Copom (Comitê de Política Monetária) na Argentina. Ele foi o primeiro a gritar contra a mudança proposta, embora expresse com clareza que uma independência absoluta do BC "não existe". "O BC não pode estar alheio à política do governo e deve discutir os rumos monetário, fiscal e cambial do país de acordo afinado com a condução política, mas isso não significa que deve se transformar em um escritório da Casa Rosada", desabafou. A economista Mercedes Marco del Pont, a deputada que apresentou o projeto oficial, também utiliza como argumento o Copom brasileiro. "Coordenar o trabalho com o Poder Executivo significa discutir, não subordinar-se. No Brasil, por exemplo, já se utiliza há tempos o conselho monetário no qual convivem o governo, através do ministério de Fazenda, e o Banco Central", argumenta. Segundo ela, o Copom é um caso de coordenação à que se refere o seu projeto. No entanto, as defesas de Pont não parecem ser necessárias, por enquanto. Diante das fortes reações, os boatos no Congresso são de que a Casa Rosada mandou "congelar" o projeto.