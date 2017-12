Projeto primeiro emprego para exportação começa na Bahia O Programa de Geração de Emprego e Renda pela Exportação (Gere) começa neste sábado na Costa do Sauípe, no litoral da Bahia. Comandado pelo Banco do Brasil e pelo o Centro Internacional de Comércio (ITC, na sigla em inglês), uma agência de cooperação da ONU e da Organização Mundial do Comércio (OCM), o projeto vai capacitar a comunidade a conquistar mercado externo para seus produtos. O projeto Berimbau não envolve investimento, mas fornecerá à comunidade treinamento e conhecimento das ferramentas do BB para o comércio exterior. Entre as áreas que participarão do programa estão o turismo, lixo orgânico para a produção de adubo, hortaliças e processamento de resíduos do coco. Os produtores de Sauípe poderão inscrever seus produtos no Balcão de Comércio Exterior, um serviço do BB para exportações de até US$ 10 mil que começou este ano e já tem mais de mil clientes. Recentemente, ele foi adaptado para que pessoas físicas também possam exportar. O projeto que inspirou o Gere foi uma comunidade de 243 famílias que vivia numa reserva na Índia. A partir de 2000, o ITC capacitou a comunidade a produzir especiarias orgânicas para exportação. Hoje são 1.150 famílias que exportam 82 toneladas de especiarias por ano, com uma receita de US$ 500 milhões.