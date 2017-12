Projeto que cria Super Receita é adiado para agosto A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado adiou, nesta terça-feira, para agosto, a pedido da liderança do governo no Senado, a votação do projeto que cria a Super Receita. O governo considerou que as alterações feitas pelo relator da matéria, senador Rodolpho Tourinho (PFL-BA), precisavam ser melhor analisadas porque podem criar dificuldades à fiscalização da Receita Federal. O relator acolheu uma série de propostas que estão previstas em outro projeto de lei, este em tramitação no Senado desde 1999, que cria o Código de Defesa do Contribuinte. A votação pelo adiamento do projeto da Super Receita foi apertada, na CAE. O governo ganhou por oito votos a seis, embora a oposição tenha votado unida.