Projeto que reestrutura a YPFB irá ao parlamento em breve O anteprojeto de lei que vai reestruturar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será enviado ao parlamento boliviano nos próximos dias, disse à agência estatal de informação da Bolívia o presidente da empresa, Juan Carlos Ortiz. A "refundação" da companhia, conforme o processo vem sendo tratado pela Bolívia, se dará em duas etapas, segundo Ortiz: a primeira é a própria aprovação do anteprojeto, que criará a nova YPFB. Segundo ele, a idéia é tornar a empresa eficiente, ágil, transparente e com controle social. A segunda etapa, fora da esfera da lei, é avançar em tarefas operacionais, com a adoção dos procedimentos que levarão a YPFB a se reestruturar efetivamente. Esse processo passa por dotar a empresa de estrutura funcional para as novas atividades assumidas e de novos recursos humanos. Com as mudanças, a nova YPFB terá o poder de negociar os contratos de petróleo com outras empresas ou empresários, nacionais e estrangeiros. Deverá ainda administrar os contratos e fiscalizar as atividades de exploração. Além disso, a empresa assumirá o papel de entregadora, vendedora e administradora dos contratos de exportação de gás natural. Ainda com as alterações, parte da direção da YPFB será eleita pelas organizações sociais dos departamentos produtores de gás e petróleo. A agencia estatal boliviana diz que, segundo informações das esferas dos poderes executivo e legislativo da Bolívia, o projeto de refundação da YPFB prevê a seguinte estrutura: um presidente executivo, um gerente geral e sete gerentes nacionais: de exploração, transporte e armazenagem, refino, industrialização e petroquímica, comercialização, negócios e investimentos, assuntos jurídicos e assuntos administrativos.