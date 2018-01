Projeto quer reduzir IR Está sendo formada na Câmara dos Deputados uma frente parlamentar em defesa dos contribuintes, especialmente os assalariados. A meta desta frente é corrigir os valores das faixas da tabela de Imposto de Renda na fonte. A falta de correção monetária desta tabela, desde 1996, tem na prática aumentando a carga tributária dos assalariados nos últimos anos. Como as faixas em reais não mudam, os aumentos que os trabalhadores tiveram para repor perdas de inflação acabam sendo considerados pelo Leão como aumento real de renda. Portanto, quem teve aumento neste período pagou mais imposto, mesmo que o aumento tenha sido apenas para cobrir a perda do poder aquisitivo da moeda. O articulador da frente é o deputado Ricardo Berzoini (PT-SP). Ele tem um projeto, em discussão na Câmara, que propõe a correção da tabela do Imposto de Renda em 30%. Este índice engloba a variação do INPC desde janeiro de 1996, de cerca de 25%, e outros 5% por conta da previsão de inflação de 5% este ano. Hoje, quem ganha acima de R$ 900 é taxado com base na alíquota de 15%. O projeto eleva esse piso para R$ 1.200. Assim, quem ganha menos ficaria isento. A segunda faixa, com alíquota de 27,5%, passaria a atingir apenas os que ganham acima de R$ 2.400, e não acima de R$ 1.800 como é hoje.