Projeto sobre agências reguladoras deve atrasar O subchefe de coordenação da Ação Governamental da Casa Civil, Luiz Alberto dos Santos, disse, ao chegar à Câmara dos Deputados, que o projeto que reformula as agências reguladoras deverá ser enviado ao Congresso no início da segunda quinzena de novembro, e não mais na primeira quinzena, como se previa. Segundo ele houve muitas sugestões na consulta pública sobre a matéria e a análise das propostas deverá consumir as duas primeiras semanas de novembro. Luiz Alberto Santos fez uma exposição na Comissão de Ciência e Tecnologia , Comunicação e Informática da Câmara, sobre o anteprojeto de lei.