Projetos argentinos prometidos ao FMI voltam à pauta Os projetos econômicos prometidos pelo governo argentino ao Fundo Monetário Internacional (FMI) voltam a ser analisados, provavelmente hoje, a partir das 16h, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Tratam-se de quatro projetos. No Senado, resta apenas o que pretende transformar em lei o novo cálculo para o imposto dos combustíveis. Neste caso, a nova matemática transforma em um percentual variável a soma fixa que hoje incide sobre o preço final do produto. Se a lei for aprovada, o cálculo de imposto arrecadado pelo governo mudará cada vez que ocorra um aumento nos preços dos combustíveis. Na Câmara dos Deputados, estão dois dos quatro projetos: o que passa de 35% para 30% o imposto de renda no balanço final das empresas e o que acaba com o chamado plano de competitivade do ex-ministro Domingo Cavallo. Este plano previa a eliminação ou redução de impostos para diferentes setores com objetivo de tentar diminuir seus preços finais e aquecer o consumo. Porém, como a medida, adotada contra a vontade do FMI, não surtiu efeito deverá ser arquivada. Este texto já havia sido aprovado na Câmara, mas foi modificado no Senado e por isso voltou à Casa. O Senado enviou ainda para o Executivo o projeto sobre o imposto para as exportações. Esta medida depende da decisão do presidente. Na verdade, como observou o senador Oscar Lamberto, ex-secretário de Fazenda do atual governo e durante uma década presidente da Comissão de Orçamento, estas medidas são apenas "paliativas" para a economia argentina e, portanto, não deverão influenciar na opinião do Fundo sobre o último acordo assinado com o país. No próprio FMI também se reconhece que as medidas exigidas no último documento, cuja validade termina em agosto, três meses após a posse do novo presidente da República, foram apenas para evitar que a Argentina entrasse em moratória também com os organismos multilaterais de crédito - FMI, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (Bird).