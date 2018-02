Projetos do pré-sal já podem ser levados ao plenário Os integrantes das duas comissões especiais da Câmara que analisam o projeto de partilha para a exploração do petróleo na camada do pré-sal e o que define a capitalização da Petrobras rejeitaram hoje todos os destaques apresentados aos textos. A derrubada dos destaques e aprovação dos textos marca o fim da etapa de discussão do marco regulatório do pré-sal nas comissões especiais. Agora os projetos precisam ser discutidos e votados no plenário da Câmara.