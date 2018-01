Promessa de anúncio do novo presidente do BC anima mercado Passada a pressão da rolagem da dívida em dólares, o mercado cambial teve um dia de melhora das expectativas. As boas notícias foram a confirmação pelo Bradesco do ingresso no País na próxima terça-feira de uma captação de US$ 175 milhões em eurobônus e a informação dada em Nova York pelo futuro ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva anunciaria nesta quinta-feira, no Brasil, o nome do novo presidente do Banco Central. Após o encerramento dos negócios, porém, Palocci se desdisse ao informar que o futuro presidente do BC terá experiência internacional, mas que o anúncio será feito "nos próximos dias" e não, necessariamente, amanhã. Mesmo assim, a previsão de aumento do fluxo financeiro de entrada de recursos e de definição próxima para a presidência do BC podem sustentar o dólar em baixa, disseram investidores. Essas expectativas já estimularam hoje a antecipação das vendas por grandes bancos. O dólar comercial fechou na cotação mínima do dia, de R$ 3,77, em baixa de 0,92%. Alta consistente na bolsa Nas bolsa de São Paulo, o dia também foi de alta, com a contagem regressiva para o mercado finalmente conhecer o sucessor de Armínio Fraga no BC. O Ibovespa fechou em alta consistente de 2,73%, com volume financeiro de R$ 695 milhões. Outro fator que incentivou compras foi a esperança de que o futuro governo seja vitorioso na votação dos destaques da Medida Provisória 66, que trata da minirreforma reforma tributária. Também ajudou o reinício captações no exterior pelas empresas. Apenas quatro ações do Ibovespa fecharam em queda hoje. Foram Embratel ON (-3,16%), Aracruz PNB (-1,87%), Telesp PN (-0,97%) e Embratel PN (-0,59%). As maiores altas estiveram por conta de Tractebel ON (+8,59%), Acesita PN (+8,24%), Net PN (+8,11%) e AES Elpa ON (+7,35%). Juros futuros em queda No mercado de juros, o também foi de boas notícias, com a proximidade do anúncio do novo presidente do BC e da volta das empresas ao mercado externo de crédito. A reação no mercado de juros futuros foi maior no contrato de DI para abril, o mais líquido (143.210 contratos negociados hoje), cuja taxa caiu de 27,11% ao ano (fechamento de ontem) para 26,70% no encerramento dos negócios hoje. Já no caso dos vencimentos anteriores (janeiro, fevereiro e março), os juros futuros ficaram praticamente estáveis, porque o mercado não abandonou sua aposta de que a taxa Selic (hoje em 22% ao ano) seja elevada, no dia 18, de um a três pontos porcentuais, por causa da inflação. O resultado da primeira prévia do IPC-Fipe de dezembro (2,60%), divulgado hoje cedo, ficou dentro das previsões dos analistas (entre 2,45% e 2,70%) e confirmou uma pequena desaceleração de 0,05 ponto porcentual em relação resultado de novembro.