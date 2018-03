Promessa de vitória de Bush anima bolsas européias As bolsas da Europa recuperaram hoje as fortes perdas da segunda-feira e tiveram um dia de menor oscilação. Investidores reagiram positivamente às declarações do presidente dos EUA, George W. Bush, de que não há dúvidas sobre o resultado final da guerra: a derrota de Saddam Hussein. Em Londres, o pregão terminou com valorização de 0,50%. As ações do setor de petróleo estavam entre as que mais subiram, reagindo à alta dos preços do produto, que subiram em reação aos informes sobre os incêndios em poços de petróleo no sul do Iraque e aos distúrbios étnicos na Nigéria. (BP Amoco +1,38%, Shell +3,50%). Na bolsa de Paris, a alta foi de 2,53%, com o mercado atento também às oscilações do dólar frente ao euro; avanços da moeda norte-americana beneficiam as companhias exportadoras européias. No setor de petróleo as ações da TotalFinaElf subiram 3,57%. A bolsa de Madri subiu 1,98%, recuperando-se da forte queda de ontem diante da percepção de que as notícias do Iraque estão parecendo mais positivas para os EUA. Quase todos os principais papéis fecharam em alta. Em Milão, o mercado terminou o dia em mais 1,79%, também revertendo as perdas iniciais quando os índices futuros de Nova York passaram a subir. Em Lisboa, o mercado teve alta 0,49%, em linha com as demais bolsas européias. Veja o especial :