Promoção da BCP dá prêmios por indicação A partir de hoje (20 de novembro) está valendo a promoção Indicou Ganhou da BCP Telecomunicações em que ao indicar pessoas para se tornarem clientes da BCP, o usuário estará habilitado a ganhar prêmios, caso os indicados contratem os serviços da operadora. A BCP oferece três ofertas para atingir perfis diferenciados de público As pessoas escolhidas pelo cliente BCP poderão optar por 30% de desconto na compra de um celular pós-pago, habilitado a partir do Plano BCP 400, mais um mês de seguro gratuito; ou 10% de desconto na compra de um celular pós-pago, habilitado entre os Planos Básico e BCP 300, mais um mês de Olho Mágico e seguro gratuito; ou, ainda, R$100 em créditos para conversação na compra de um celular pré-pago em São Paulo e A1228 por R$ 299 com R$ 299 de credito em conversação no Nordeste. A cada conversão (novo cliente vindo de uma indicação), o usuário antigo BCP ganha 10 minutos grátis em conversação. Acima de 05 conversões, ele recebe 50% de desconto em sua próxima assinatura mensal (no caso de celular pós-pago) ou 100 minutos em conversação (no caso de celular pré-pago). Acima de 10 conversões, o cliente ganha R$ 50,00 em bônus para a compra de um aparelho novo. O processo de indicações para a promoção BCP Indicou Ganhou deverá ser feito pela Internet por carta resposta ou por telefone 0800 701 4822. No endereço www.bcp.com.br, o cliente BCP poderá acessar a página personalizada da promoção, que foi desenvolvida para proporcionar o contato interativo entre os participantes através da troca de e-mails. Ao acessar o site, o usuário BCP escolhe a oferta que mais se adapta ao perfil da pessoa indicada e envia para o escolhido um e-mail que contém o cupom da promoção a ser impresso. Com o cupom em mãos, o indicado recebe o benefício caso decida comprar um celular BCP. Ao indicar pessoas para a promoção, o cliente passa a fazer parte de um ranking que registra o número de conversões obtido, em comparação com todos os participantes. O cliente poderá acompanhar sua colocação no ranking pela Internet acessando o site da BCP. Ao final da promoção, os dois primeiros colocados no ranking ganharão um Renault Clio zero KM, o terceiro colocado ganhará uma Scooter e da quarta a décima> colocação o prêmio será um DVD. Os prêmios serão entregues no final de janeiro.