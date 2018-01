Promoção da Varig permite completar milhas com dinheiro A Varig anunciou nesta sexta-feira, 9, a promoção Smiles & Money, com a qual os clientes da companhia poderão, até o dia 18 deste mês, complementar suas milhas Smiles com dinheiro e comprar passagem para vários destinos nacionais. Com 8 mil milhas e R$ 100,00, por exemplo, o passageiro poderá comprar uma passagem entre São Paulo (Congonhas) e Vitória, Rio de Janeiro (Tom Jobim) e Vitória ou São Paulo e Belo Horizonte. Para o trecho entre São Paulo e Londrina, são necessários 8 mil milhas e R$ 140,00, enquanto o trecho entre São Paulo e Porto Alegre sai por R$ 180,00, desde que somado a 8 mil milhas.