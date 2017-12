Promoção de pacotes de férias para Orlando A operadora de turismo Stella Barros lançou uma promoção de férias que oferece US$ 500 ao passageiro que comprar os pacotes para Orlando, nos Estados Unidos, com saídas em agosto. A quantia será oferecida aos viajantes em Treveller Cheque Citibank ou por meio de cartão Citibank Visa Travel Money e poderá ser gasta da forma que o cliente quiser durante a viagem. A promoção conta com preços e formas de pagamento diferenciadas para pacotes para Orlando. Os pacotes podem ser adquiridos em até 5 x sem juros, com preço fixo em reais (câmbio do dia), a partir de US$ 1.199,00 (Orlando by Car) e US$ 1.699,00 (Orlando by Bus). O Orlando by Car é um pacote de 7 noites de hospedagem em Orlando, com aluguel de carro para todos os dias, passagem aérea, além de seguro e kit viagem. Já o Orlando by Bus oferece 7 noites de hospedagem em Orlando, ingressos para os principais parques (Magic Kingdom, Epcot, Disney MGM Studios, Animal Kingdom, Universal Studios Islands of Adventure e Blizzard Beach), passagem aérea, acompanhamento de guia, seguro e kit viagem. Os pacotes podem ser adquiridos em qualquer uma das 30 lojas Stella Barros em todo o País, pelo telefone 0800-554656 ou pelo site www.stellabarros.com.br