Promoções atraem clientes para poupança Muitos bancos estão fazendo promoções com o objetivo de atrair recursos para as contas de poupança. Os resultados já são percebidos. Desde o dia 17 de novembro, quando a Caixa Econômica Federal (CEF) começou a premiar os clientes poupadores, até o dia 3 de janeiro, o banco aumentou o saldo da sua poupança em R$ 1,18 bilhão. Dados do Banco Central (BC) também revelam que a captação líquida - depósitos menos saques - de todas as contas de poupança foi de R$ 3,49 bilhões em dezembro - aumento de 438% em relação a dezembro de 1999. O maior volume de depósitos na poupança, no entanto, não foi estimulado apenas pelas promoções dos bancos. Na análise do consultor técnico da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), José Pereira Gonçalves, provavelmente a maior parte dos recursos depositados na caderneta em dezembro vieram do 13.º salário. No dia 20 - data de pagamento da segunda parcela do 13.º -, a poupança apresentou o maior saldo positivo, de R$ 1,2 bilhão. Conheça algumas promoções Na Caixa Econômica Federal (CEF), o cliente com saldo médio mensal de R$ 100 em conta de poupança tem direito a um cupom para concorrer aos prêmios pela loteria federal. Um saldo médio mensal de R$ 1 mil dá direito a dois cupons. Até dezembro, o banco pretende distribuir 47.200 prêmios de R$ 1 mil, 900 de R$ 20 mil, seis de R$ 2 milhões e seis de R$ 4 milhões. A campanha de premiação do Unibanco também tem sorteio pela loteria federal e vai até fevereiro. Concorrem a bicicletas, rádios, aspiradores de pó, entre outros prêmios, os poupadores que apresentem saldo mensal com acréscimo de R$ 61 em depósitos ou rendimentos. No BCN, é preciso acumular pontos para concorrer pela loteria federal e pela Mega-Sena. Cada aplicação de R$ 225 na caderneta vale um ponto. Nesse caso, porém, aplicações em outros tipos de investimento, como fundos, também acumulam pontos. Quem tem de 15 a 60 pontos concorre a R$ 7,5 mil pela loteria federal e a R$ 15 mil pela Mega-Sena; de 61 a 50 pontos, a prêmios de R$ 15 mil e R$ 20 mil; de 151 a 250 pontos, de R$ 20 mil e R$ 30 mil; acima de 250 pontos, de R$ 30 mil e R$ 60 mil Poupança deve continuar atraindo clientes este ano A expectativa é de que a poupança continue atraindo mais investidores neste ano. Isso porque a nova forma de cálculo da Taxa Referencial (TR), anunciada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) no mês passado, vai garantir à poupança um rendimento de 75% dos Certificados de Depósitos Bancários (CDB) se a taxa de juros básicos, a Selic, cair para algo entre 14% e 15% ao ano. Isso daria à poupança remuneração de cerca de 0,65% ao mês, acumulando 8,08% neste ano.