Promoções das academias famosas Algumas academias famosas de São Paulo já estão fazendo promoções. A Runner, por exemplo, não só planeja o que fará para os meses de férias escolares como já prepara, a cada mês, uma campanha promocional diferente. Neste mês, que tem como garota-propaganda a Andréa, finalista do famoso programa "No Limite", o slogan é "No limite do verão". A campanha anuncia que até dia 17 deste mês há 30% de desconto para alunos novos. Além disso, a pessoa que adquirir um plano igual ao de um amigo ou familiar que já seja aluno da Runner e esteja renovando matrícula ganha 50% de desconto. Estas promoções não são cumulativas com outras das quais o cliente já esteja participando. Outras academias também fazem descontos permanentes. A Competition, por exemplo, oferece 10% de desconto na rematrícula dos planos trimestrais, semestrais e de dez meses. Apesar das promoções que as grandes academias fazem nesta época, é bom lembrar que aquelas academias de bairro são, geralmente, mais baratas. O que as deixa em desvantagem é que elas são menos sofisticadas e badaladas, mas nem por isso são piores em termos de qualidade. O consumidor deve ponderar quanto quer gastar e quais são os seus objetivos, ou seja, se determinada academia oferece os cursos e aparelhagem necessários para atingir a sua meta. Confira os preços atuais de algumas academias paulistanas famosas: ACADEMIA PLANO PREÇO Competition (Rua Cincinato Braga, 520 - Bela Vista. Fone: 0xx11 3171-2777) Ginástica (mensal) R$ 444,00 (durante o trimestre inicial)/ R$ 148,00 (nos meses posteriores) Fórmula Academia (Av. Rebouças, 3970, 2o subsolo, loja 2001 - Shopping Eldorado. Fone 0xx11 3815-1433) Ginástica (mensal) **integral: R$ 288,00 **parcial: R$ 266,00 Runner Health & Fitness (Av. Juscelino Kubitschek, 1819 - Itaim. Fone: 0xx11 3849-0807) Ginástica (mensal) R$ 150,00 Cia Athletica (Av. Roque Petroni Jr., 1089, piso superior, lojas 101 e 102 - Morumbi Shopping) Ginástica (mensal) R$ 154,00 **integral: a entrada do aluno é permitida durante todo o horário de funcionamento da academia. **parcial: a entrada do aluno é permitida somente entre 6h e 16h30. Porém, a pessoa que entrar às 16h30 pode permanecer na academia até o horário de seu fechamento, ou seja, até 22h. · Não foram consideradas as taxas de matrícula, emissão de carteirinha, aulas avulsas, aluguel de armários e avaliação médica e física. · Os planos de ginástica citados incluem musculação e todas as aulas realizadas em sala, como aeróbica, ginástica localizada, dança, step, etc.