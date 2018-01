Promoções de shoppings atraem clientes Na última semana antes do Natal, os consumidores vão encontrar um motivo a mais para ir às compras. Muitos shopping centers estão com promoções especiais que oferecem desde camisetas assinadas por estilistas como Alexandre Herchcovitch até casas com carro na garagem. Em alguns centros comerciais, não é preciso nem mesmo realizar qualquer compra para concorrer a prêmios. No Shopping ABC, localizado em Santo André, os visitantes que se cadastrarem gratuitamente no programa de fidelização podem participar de uma série de três provas que darão uma casa mobiliada e um carro Ford Fiesta para o vencedor. O prazo de inscrições vai até o dia 4 de janeiro. O candidato deve acertar um desafio matemático, classificar-se em uma gincana e, por último, vencer um teste de conhecimentos com 30 concorrentes. O resultado será divulgado no dia 31 de janeiro. No Shopping Interlagos, é possível concorrer a um Corsa 1.0 e um Corsa Sedan 1.0 somente se cadastrando no balcão de promoções. Os sorteios serão realizados nos dias 22 e 26. Também serão realizadas provas com consumidores em horários variados, nas quais haverá distribuição de prêmios como geladeiras, microondas, bicicletas, videogames e ingressos para shows, teatro e cinema. Beneficente Além de concorrer a prêmios, os consumidores ainda podem ajudar obras beneficentes. Os shoppings Iterlagos e Interlar, juntamente com a Diocese de Santo Amaro, estão realizando a campanha Quem Reparte o Pão, Alimenta a Paz, que vai sortear um automóvel Renault Clio 1.0. Para participar, é necessário doar alimentos que serão trocados por cupons. O sorteio será realizado pela Loteria Federal do dia 29 de dezembro. O Central Plaza também vai dar dois Peugeot 206 para quem acertar o número de bolas existentes no interior dos carros expostos no shopping. Para concorrer é preciso doar um brinquedo que será repassado para uma entidade beneficente da região. Shiatsu Quem fizer compras acima de R$ 50,00 nos shoppings Paulista, West Plaza e Plaza Sul até o dia 24 vai ganhar massagens Shiatsu, realizadas em espaços especialmente reservados para que os consumidores possam fugir do estresse dos centros comerciais. As sessões duram de 10 a 15 minutos e contam com profissionais especializados, além de ambiente com luz e som adequados para relaxamento. No MorumbiShopping, o destaque é a promoção que dá camisetas assinadas pelo estilista Alexandre Herchcovitch, com desenhos de lugares que se tornaram ícones de São Paulo, como o Parque do Ibirapuera. Para ganhar o prêmio, é preciso trocar R$ 200,00 em notas fiscais. Nos 15 primeiros dias já foram retiradas 35 mil camisetas. O Raposo Shopping também está dando camisetas com a inscrição "Paz" para quem efetuar compras acima de R$ 60,00. Além disso, o consumidor é automaticamente cadastrado no programa de fidelização, que dá direito a descontos em compras. Pesquisar No meio de tantas atrações e ofertas, é importante estar atento a alguns detalhes. A técnica de defesa do consumidor Gabriela Antônio, do Procon, avisa que toda promoção precisa ter um regulamento bem definido e devidamente registrado no Ministério da Fazenda. "É bom ler atentamente todos os itens e guardar uma cópia para evitar futuros problemas", aconselha. Ela informa que, no caso de o promotor não cumprir o regulamento, o consumidor deve ingressar com uma denúncia no Ministério da Fazenda. "Também é importante pesquisar antes de realizar qualquer compra, pois lugares que não oferecem promoções também podem ter bons preços", conclui. Procon: 1512