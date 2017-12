Promoções estimulam turismo internacional Com a alta do dólar, as agências de turismo, para não sofrerem grandes impactos nas suas vendas, estão oferecendo pacotes promocionais , com o dólar mais barato. Além disso, o pagamento pode ser parcelado sem a cobrança de juros. A Stella Barros, por exemplo, dispõe de pacotes promocionais com o valor do dólar fixo em R$ 2,29 e o pagamento em reais em seis vezes, sem juro. Acompanhe alguns roteiros: Orlando by bus - Por R$ 2.862,00, divididos em seis parcelas de R$ 477,00, o pacote de sete noites inclui passagem aérea para Orlando, na Flórida, hospedagem em hotel quatro estrelas, com café da manhã, ingressos para quatro parques da Disney e dois da Universal e guia para acompanhar os grupos de visitantes. Saídas de São Paulo, a cada três dias. Canadá Clássico - Por R$ 2.760,00, divididos em seis parcelas de R$ 460,00, sem juros, o pacote de oito noites inclui passagem aérea, hospedagem em hotéis três estrelas, com café da manhã, ônibus para o roteiro que percorre quatro cidades e passeios com guias. São duas noites em Toronto, duas em Ottawa, duas em Quebec e duas em Montreal. Saídas de São Paulo aos domingos. Convite à Europa - Por R$ 4.950,00, divididos em seis parcelas de R$ 825,00, sem juros, o pacote de 11 noites inclui passagem aérea, hospedagem em hotéis três e quatro estrelas, com café da manhã e ônibus de luxo. O roteiro percorre sete cidades européias, como Paris, Zurique, Veneza, Florença, Roma, entre outras, com guia e passeios. Saídas de São Paulo aos sábados. Segundo o presidente da Stella Barros, Luís Barros, com a promoção, a empresa está conseguindo manter, neste ano, o mesmo número de turistas do ano passado. Ele afirma ainda que, nos pacotes fechados no mês passado, a cotação adotada para o dólar foi de R$ 2,19, que passou para R$ 2,29 em junho. Mas Barros diz que, se houver um recuo mais acentuado do dólar no mercado, a Stella Barros poderá baixar também a cotação promocional.