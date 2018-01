Promoções no varejo chegam antes do Natal Nunca houve tanta promoção como neste fim de ano. A uma semana do Natal, há redes de supermercados que decidiram dar panetones na compra de aves natalinas, varejistas de eletrodomésticos que cortaram os juros pela metade e lojas que oferecem bônus na venda de eletrônicos. A agressividade do comércio em promover as vendas num mês em que elas deveriam acontecer naturalmente mostra que o Natal ainda não começou para as grandes varejistas. O desempenho deste fim de semana é que dará o tom do Natal, concordam os varejistas. Se o mercado não reagir, os preços podem cair ainda mais e as promoções vão aumentar até o dia 24. É uma situação atípica para esta época do ano, que tira o fôlego das liquidações após o Natal. ´O Natal ainda não pegou´, diz o supervisor geral das Lojas Cem, Valdemir Colleone. A projeção inicial, que era ampliar as vendas em dezembro em 20% na comparação com o ano passado, já havia sido revista para 12%. Agora, caiu para 5%, levando em conta o mesmo número de lojas, e 8% considerando as novas unidades. Ele argumenta que o consumidor está sem dinheiro e o nível de endividamento é elevado. Por isso, a disputa ficou acirrada. Pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo revela que 61% dos paulistanos estão endividados e destes 43% são considerados inadimplentes. No mês passado, a fatia dos inadimplentes era de 34%. ´A venda ainda não disse a que veio´, diz o diretor das Lojas Insinuante, Rodolfo França Jr. A meta da rede, com 226 lojas espalhadas pelo Nordeste, é ampliar em 5% os negócios este mês, mas até agora conseguiu 2%, já considerando as novas unidades. Se forem comparadas as mesmas lojas, a queda é de 3%, diz o executivo. Nas contas de França Jr., há um acréscimo de 25% no número de promoções neste mês em relação a dezembro de 2005. ´Estamos incentivando a compra a prazo.´ Em dezembro do ano passado, o prazo máximo do crediário sem juros era de seis vezes e do parcelamento sem entrada, de 18 vezes. Neste ano, o prazo dessas modalidades de pagamento esticou para 12 e 24 vezes, respectivamente. ´Estamos mais agressivos em preços, sortimento e parcelamento neste ano´, diz o vice-presidente de Produtos Não-Alimentícios da rede Wal-Mart, Fernando Menezes. Neste ano, por exemplo, a rede parcela em dez vezes sem juros no cartão. Em dezembro de 2005, o parcelamento era de, no máximo, seis vezes. O sortimento também melhorou, com aumento de 40% dos itens importados. Apesar do esforço, o volume de vendas de produtos não-alimentícios da rede cresceu 15% até agora ante dezembro de 2005. A expectativa é ampliar entre 35% e 37% o volume de negócios. Segundo Menezes, as vendas devem deslanchar a partir desta semana, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário. Não são apenas as facilidades de pagamento que fazem a diferença neste Natal. Os preços dos aparelhos de imagem e som também despencaram. Uma pesquisa feita a pedido do jornal O Estado de S.Paulo pela Shopping Brasil mostra que o preço da televisão de plasma de 42 polegadas caiu 41% entre novembro e dezembro de 2005 e os mesmos meses deste ano. Nos aparelhos de DVD, o recuo foi de 29%, enquanto nas TVs de 14 e 29 polegadas, a retração foi de 15% no mesmo período. A pesquisa considerou as ofertas nas principais redes varejistas em nove capitais e no Distrito Federal e revela também que os refrigeradores de uma porta e os fogões de quatro bocas estão mais caros este ano: 4% e 8%, respectivamente. Para lojistas de shoppings, vendas ainda estão fracas Os corredores ficaram lotados logo cedo e o movimento de carros para estacionar nos shoppings era grande na manhã de sábado, mas os lojistas ainda estavam meio desanimados com as vendas. ´A semana ficou abaixo da expectativa. Há muita gente nos shoppings, mas passeando´,dizia o gerente da Cassio, Rafael de Brito no Shopping West Plaza. A loja estampava na vitrine uma promoção convidando o consumidor a gastar R$ 499 e ganhar um relógio com câmara digital. ´Baixamos os preços dos violões, de R$ 179 para R$ 119 e não tivemos muito retorno até agora´, lamentava. Na Shoulder, de roupas femininas, a gerente Tatiana Teles, dizia que as vendas estavam um pouco fracas, mas esperava uma melhora a partir do fim de semana, enquanto outros lojistas falavam em corrida de última hora. A expectativa da Associação dos Lojistas de Shoppings (Alshop) é de um crescimento de pelo menos 6% nas vendas. Mas entre os consumidores que olhavam vitrines no sábado vários diziam que já haviam feito a maior parte das compras. Era o caso da analista de marketing Alexandra Cabral, que passeava com a sobrinha Ana Clara do Amaral, de 11 anos e procurava ´os últimos presentes´ que faltavam na sua lista. Com o 13.º em mãos, ela pagou os débitos com o cartão e separou o restante para as compras. ´Gastei o mesmo do ano passado.´ O casal Agnaldo Miranda e Andréa Guanciale foi ao shopping apenas para mostrar o Papai Noel para as duas filhas. ´Já fizemos as compras e poupamos para as despesas de janeiro que são altas com IPTU, IPVA e escola´, dizia Agnaldo. Colaborou Vera Dantas