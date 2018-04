Promoções para aquisição de 2ª linha telefônica Com um estoque conjunto superior a 4,5 milhões de linhas telefônicas instaladas, mas não comercializadas, Telemar e Telefônica estão empreendendo esforços em campanhas de incentivo à aquisição da segunda linha. O objetivo é buscar retorno para um investimento que já foi feito e ainda não gera receita. Para incentivar a compra, a Telemar, que registrava 2,8 milhões de linhas sem uso ao final do primeiro semestre, está oferecendo a isenção da taxa de habilitação, de R$ 40. A estratégia usada é a de telemarketing ativo, que contata clientes previamente selecionados, de acordo com o critério de alta utilização da linha. A campanha começou na segunda quinzena de julho e vai até 30 setembro nos 16 estados da área de cobertura da operadora, que vai do Rio de Janeiro ao Amazonas. A Telefônica, com 1,8 milhão de linhas instaladas mas ainda fora de serviço, de acordo com dados de 30 julho, tem seleção menos criteriosa e menor benefício. A empresa está parcelando a habilitação em três vezes, mas o serviço de telemarketing tem consultado até clientes com baixo perfil de utilização da linha. Os ganhos oferecidos aos assinantes pelos atendentes da operadora podem parecer vantagem aos mais desavisados, mas não são nada além do que determina a regulamentação: franquia de 100 pulsos mensais e acesso à Internet pagando apenas um pulso aos finais de semana. A empresa não comenta a campanha, alegando tratar-se de algo corriqueiro que vem ocorrendo desde a antecipação das metas. Até a Brasil Telecom, que optou por não antecipar as metas, sofre com a ociosidade da planta. Ao final de junho, a planta instalada tinha 10,5 milhões de linhas, mas apenas 8,9 milhões estavam em serviço, apontando uma sobra de 1,5 milhão de terminais. A o longo do ano passado, a operadora chegou a fazer campanhas pontuais em algumas cidades para aquisição da segunda linha com o benefício da isenção da taxa de habilitação. Excesso de oferta O excesso de oferta é resultado do programa de antecipação de metas, que obrigou as operadoras a instalarem centrais para atendimento à lista de espera. O problema é que cada um desses equipamentos comportam dezenas de linhas, que agora estão ociosas. Em paralelo existiu uma previsão de demanda que não se concretizou. "Faltou planejamento e conhecimento da área onde atuam", acredita a gerente de pesquisa em telecom da consultoria IDC, Vanessa Cabral. Segundo ela, a tentativa de venda da segunda ou até terceira linha é a alternativa mais barata para as operadoras. Caso as empresas não obtenham sucesso na empreitada, Vanessa aponta outras alternativas que poderão ser usadas pelas companhias, porém com custo bem mais elevado. "Elas poderão transformar isso em pré-pago para oferecer às camadas de baixa renda ou até p artir para a redistribuição da rede, transferindo os equipamentos ociosos das regiões de menor demanda para outras áreas com maior procura", explica a analista da IDC.