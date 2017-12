Promotor pede falência do Banco Santos O promotor de Justiça Alberto Camiña Moreira requereu hoje a falência do Banco Santos, atendendo pedido do liquidante. A decisão será proferida pelo juiz da 2ª Vara de Recuperações e Falências, que está examinando o processo. O promotor ingressou ainda com uma ação de responsabilidade civil contra Edemar Cid Ferreira e 22 outros ex-administradores, visando o bloqueio de seus bens. Eles desviaram R$ 2,9 bilhões através de manobras fraudulentas diversas.