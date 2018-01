Promotoria acusa formalmente ex-presidente da Livedoor A promotoria japonesa acusou hoje, formalmente, o ex-presidente do grupo de internet Livedoor, Takafumi Horie, e outros três membros da direção da companhia por fraude na bolsa com a supervalorização do levantamento financeiro da filial Livedoor Marketing, em novembro de 2004. Embora Horie tenha negado todas as acusações, os outros três suspeitos admitiram as denúncias, afirmando ainda a participação do ex-presidente nas fraudes. Os acusados, que estão em prisão preventiva desde 23 de janeiro, agora esperam que a Promotoria de Tóquio emita uma nova ordem de detenção. Após isso, eles serão submetidos a mais interrogatórios. O mandato terá de sair ainda hoje, tendo em vista que a ordem de prisão preventiva prescreverá hoje. Acusações Os investigadores acreditam que a companhia fez transações fictícias para esconder um prejuízo de um bilhão de ienes (US$ 8,3 milhões) e divulgar lucros anuais de 1,4 bilhão de ienes (US$ 11,6 milhões). Além disso, a cúpula da Livedoor anunciou em outubro de 2004 que sua filial ValueClick queria comprar a editora MoneyLife por meio de uma operação de intercâmbio de ações. No entanto, segundo os promotores, esta empresa já tinha sido comprada por outra entidade sob controle da Livedoor. Os promotores acreditam que o lucro obtido com a venda das ações da ValueClick foi desviado para esta empresa associada. A Promotoria está também determinando a responsabilidade do atual diretor representante da Livedoor, Fumito Kumagai, que também pode ter cometido uma fraude contábil. Além do portal www.livedoor.co.jp, um dos sites mais populares do Japão, a Livedoor possuía mais de 50 negócios, que incluíam desde as assessorias empresariais e informáticas, às editoras e empresas de compra e venda de ações.