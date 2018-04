Propaganda da Nissan ganha prêmio da ANJ Um anúncio criado para a montadora Nissan pela agência de publicidade Lew, Lara\TBWA - e que teve a mensagem inicial direcionada para os assinantes do jornal O Estado de S.Paulo - foi o grande vencedor da sétima edição do prêmio ANJ de Criação Publicitária, organizado pela Associação Nacional dos Jornais. A peça vencedora deu aos quatro profissionais envolvidos com a sua criação e veiculação, além de troféus e notebooks da Apple, passagens e inscrições para participação no Festival Internacional de Publicidade de Cannes em 2009. João Braga, redator, Carlos Nunes, diretor de arte, e Rodrigo Simões e Luiz Ritton, da área de mídia da Lew,Lara\TBWA, enfatizam que a vitória dessa proposta de ação de marketing mostrou que a sinergia entre criação e programação de mídia pode ser a chave para chamar a atenção do consumidor. A ação no jornal fez parte da ampla campanha "Fuja do Padrão", que teve também outros desdobramentos, com comerciais em rádio e TV. Cerca de 150 mil assinantes receberam uma edição do jornal com uma sobrecapa em branco. Ali havia espaço para manchetes e fotos, com o convite: "Fuja do Padrão. Escreva você mesmo as notícias que gostaria de ver na capa do seu jornal." A premiação da ANJ também reconheceu os cinco melhores trabalhos regionais desenvolvidos para o meio jornal. Concorreram ao prêmio, no total, 931 anúncios veiculados entre 1º de março e 30 de setembro deste ano. Ao todo, mais de sete mil anúncios já concorreram à premiação nos seus sete anos de existência.