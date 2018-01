Proposta agrícola será discutida por pequeno grupo de países Prevendo dificuldade de consenso para uma proposta agrícola na 5ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC), será organizado em Cancún, no México, um "green room". A expressão "green room" (salão verde) vem do antigo Gatt e, em linhas gerais, determina que quando há algum tipo de impasse nas negociações comerciais, um conjunto de países é convocado para uma reunião e tenta soluciná-lo. "O green room é estabelecido para todas as decisões quando há impasse. Ele é acionado quando é impossível uma decisão de conjunto. Um pequeno grupo de países é chamado para discutir as posições e tentar fechar um acordo", explicou o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Em Cancún, o "green room" está sendo montado. "O Brasil fará parte dele", completou.