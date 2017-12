Proposta da Nestlé equivale a faturamento até R$ 200 milhões A proposta apresentada hoje pela Nestlé, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), de venda de 10% do mercado de chocolates sob todas as formas e 20% sobre o mercado de coberturas, representa o faturamento de cerca de R$ 170 milhões a R$ 200 milhões. Ainda segundo a empresa, em um prazo de cinco anos, o potencial comprador poderia crescer até R$ 280 milhões. Essa proposta, por outro lado, também reduziria custos da Nestlé-Garoto e que seria repassada aos consumidores de alguma forma. "Estamos oferecendo condições para tornar o mercado mais competitivo e dando incentivos para que o novo concorrente e nós mesmos possamos investir mais nesse mercado", disse o gerente do Segmento de Chocolates, Leo Leiman, um dos apresentadores da proposta no Cade. A Nestlé ainda oferece ao potencial comprador máquinas e equipamentos necessários às linhas de produção das marcas que serão vendidas e a transferência de tecnologia e propriedade intelectual, além da possibilidade de treinamento de pessoal envolvido.